Шторм вернется в Забайкалье и принесет снег

Штормовой ветер во второй половине дня спрогнозировали для Забайкальского края. Также ожидается мокрый снег и резкое понижение температуры, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

Днем в пятницу по краю ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега, по западной половине сильные. Порывы ветра усилятся до 20-24 метров в секунду, а температура опустится на восемь градусов и более.

Сотрудники МЧС обратились к жителям края с просьбой не разводить костры на приусадебных участках, в лесу и степной зоне. Сильный ветер способен нарушить работу объектов ЖКХ, объектов энергетики и связи, грозит повреждением крыш и увеличением случаев травм.

Порывы ветра лучше переждать в помещении, советуют в МЧС. На улице спасатели просят держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть, и не стоять под балконами.

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В среду в Забайкальском крае порывы ветра достигали 27 метров в секунду. В нескольких районах Читы ветер срывал крыши с жилых домов и зданий, поднимал в воздух гаражи, повредил линии электропередач.