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Минпромторг разрешил магазинам не обслуживать людей без маски

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Магазины вправе не обслуживать на кассе покупателя без медицинской маски. В случае несогласия покупателя исполнять такие требования, администрация магазина вправе вызвать представителей органов внутренних дел для пресечения нарушения, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

«Подготовлены методические рекомендации, как комфортнее организовать работу по соблюдению населением "масочного режима" в торговых объектах. Магазин вправе и обязан не отпускать нарушителю товар, то есть не обслуживать его на кассе», — приводит ТАСС слова Евтухова.

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Он отметил, что данные рекомендации направили в регионы, в Роспотребнадзор, в МВД России и Росгвардию. В рекомендациях подробно описаны типовые случаи — как реагировать, если в магазин пытается войти покупатель без маски или если покупатель снял ее в самом торговом зале.

«Силой надеть на покупателя маску сотрудник магазина не может и не должен. В случае несогласия посетителя исполнять такие требования администрация магазина, не вступая в конфликт с нарушителем, вправе вызвать представителей органов внутренних дел для пресечения нарушения. Остальное — это работа правоохранительных и контрольных органов», — сказал он.

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