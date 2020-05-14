Россияне разбогатели за время самоизоляции за счет лотерей

За время действия режима самоизоляции с конца марта в России появились 73 лотерейных миллионера, сообщается на сайте распространителя государственных лотерей «Столото».

Общая сумма выигрышей за данный период составила 2,43 миллиарда рублей. Всего с 30 марта по 11 мая россияне выиграли 46 крупных денежных призов в шести различных государственных лотереях.

Кроме этого, 524 участника стали обладателями свыше 100 тысяч рублей, а 73 — свыше 1 миллиона. В связи с пандемией коронавируса организаторы продлили срок получения выигрышей — теперь он составляет 3,5 лет.

Что касается самых крупных выигрышей, то более 10 миллионов рублей досталось жителю Татарстана, который играл в «Жилищную лотерею», москвич выиграл более 9 миллионов рублей в «Гослото 5 из 36», а житель Воронежской области — более 8 миллионов рублей.