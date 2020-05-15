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Фильм дня: «Идентификация Борна»

Источник:
Sibnet.ru
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Классический боевик «Идентификация Борна» с голливудской звездой Мэттом Деймоном стал лучшим из всей франшизы про агента ЦРУ, хотя премьера омрачилась смертью создателя главного героя.

США, 2002 год, режиссер Даг Лайман, 12+
В главных ролях: Мэтт Деймон, Франка Потенте

Фильм рассказывает историю универсального наемного убийцы, бывшего агента ЦРУ Джейсона Борна. История начинается с того, как парня спасают рыбаки. Он потерял память, но его умения не имеют границ: он превосходно дерется, умеет обращаться с любым оружием и с легкостью обнаруживает любую слежку и подозрительных прохожих. Постепенно неизвестный узнает о себе все больше и втягивает в кровавую игру ни в чем невинную студентку Мари...

Фильм снят по мотивам одноименной повести Роберта Ладлэма. При этом режиссер боевика Даг Лайман не позволил сценаристу Тони Гилрою прочитать произведение Ладлэма, а вместо этого сам сделал набросок сценария и отдал его на доработку Гилрою. Несмотря на это герой Джейсон Борн все равно остался детищем писателя. 

Но Роберт Ладлэм не увидел премьеру фильма, он умер во время постпродакшна, 12 марта 2001 года. А фильм вышел на большие экраны в июне 2002 года.

Фильм «Идентификация Борна» — первая часть истории про спецагента, именно ее кинокритики считают самой успешной. Выпущено еще четыре фильма с Деймоном — «Превосходство Борна», «Ультиматум Борна» и «Джейсон Борн», а также «Эволюция Борна», где главную роль отдали Джереми Реннеру. 

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