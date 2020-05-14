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Неизвестный пилот оставил призыв на русском языке в небе США

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Tomas Del Coro

Неизвестный пилот оставил в небе над американским штатом Флорида надпись «Мой руки» на русском языке. Маршрут в виде надписи зафиксировал портал FlightRadar.

Согласно данным портала, полет выполнял самолет Cessna172N Skyhawk, вылетевший из города Форт-Лодердейл. Пилот не стал раскрывать личность, а также мотивы своего поступка, однако ранее подобную «надпись» оставил пилот Олег Кобзев в небе над Новосибирской областью.

Фото: © flightradar24.com

Летчик вывел в небе надпись «А где все?». Кобзев рассказал, что выполнил просьбу своего знакомого и старался «писать» аккуратно. Первоначально СМИ связали надпись с режимом самоизоляции, однако позднее оказалось, что это один из главных лозунгов Монстрации, которая впервые прошла онлайн.

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