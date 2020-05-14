Россияне в прошлом году выпили 180 тысяч тонн кофейных напитков, в то время как потребление чая составило лишь 140 тысяч тонн. В результате Россия впервые утратила статус «чайной страны».

При подсчетах учитывались кофе в зернах, молотый и растворимый, а также разные смеси. Чай учитывался всех сортов, пишет РБК. В предыдущие два года россияне употребляли примерно одинаковое количество кофе и чая — по 160 тысяч тонн, до этого чай лидировал.

Данные об импорте были рассчитаны на основе данных Федеральной таможенной службы. Так, в 2019 году Россия завезла 413 тысяч тонн основных видов кофе и 314 тысяч тонн видов чая. Кофе завозили в основном из Вьетнама, Бразилии и Италии, чай — из Индии, Шри-Ланки и Кении.

При этом исследовательская компания GfK, которая отслеживает покупки более 20 тысяч российских домохозяйств, также фиксирует, что покупки кофе в магазинах уже два года опережают покупки чая.