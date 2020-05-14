Обнаружен необычный симптом коронавируса

Российские медики зафиксировали у некоторых пациентов с коронавирусной инфекцией воспаление брюшины, которое потребовало проведение операции, сообщает пресс-служба Федерального медико-биологического агентства.

«Вероятно, воспаление брюшины при COVID-19 может возникать вследствие системного ответа на вирусную инфекцию, сопровождающегося массивной продукцией цитокинов, гиперактивацией клеток иммунитета и образованием циркулирующих иммунных комплексов», — говорится в сообщении.

В результате COVID-19 протекает с клинической картиной серозного перитонита. У таких пациентов появляется симптом «острого живота». Отмечается, что в этом случае необходимо экстренное оперативное вмешательство.

Пациентам с такими симптомами выполняли диагностическую лапароскопию, которая показала наличие жидкости в брюшной полости — так называемый асцит. После действий медиков состояние больных улучшалось.