Банки сократили лимиты по действующим кредитным картам

Российские банки начали в одностороннем порядке ухудшать условия обслуживания кредитных карт. Владельцы карт массово жалуются на изменения в соцсетях.

Так, с изменением лимитов кредитных карт столкнулись клиенты «МТС банка», «Русского стандарта», «Совкомбанка», «МКБ», пишет газета «Ведомости». В частности, некоторым клиентам сократили кредитный лимит в три-четыре раза.

Например, клиенты «Совкомбанка» рассказали, что после звонка в колл-центр с вопросом о кредитных каникулах им снизили лимит по картам рассрочки «Халва». При этом письменного или устного заявления на кредитные каникулы они не подавали.

Считается, что серьезными поводами для ухудшения условий по картам могут стать просрочка платежа, оформление нового кредита и связанный с этим рост долговой нагрузки. Добросовестные плательщики могут столкнуться со снижением лимита, если они редко пользуются кредиткой.