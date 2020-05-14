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Создан прототип первого квантового радара

Источник:
ТАСС
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Фото: trawin / Attribution-ShareAlike License

Ученые из Института науки и технологий Австрии создали прототип квантового микроволнового радара, который может работать при сильных помехах и фиксировать самые маленькие объекты.

«Мы доказали, что квантовые радары и источники квантового микроволнового излучения могут существовать не только в теории, но и на практике. В тех условиях, в которых мы их проверяли, квантовые радары уже сейчас превосходят классические установки такого рода», — приводит ТАС слова одного из авторов работы, физика Шабира Барзание.

Австрийские ученые год назад показали, что границы квантового мира значительно шире, чем казалось ученым ранее. Они создали механическое устройство, которые вырабатывает запутанные пучки микроволнового излучения.

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Эти успехи заставили физиков вместе с коллегами из Италии и США задуматься о создании так называемого квантового радара. Принцип его работы очень прост: радар вырабатывает два пучка фотонов, запутанных между собой, один из которых направляется в сторону объекта, а второй хранится внутри самой установки.

Если первый сталкивается с каким-либо объектом окружающей среды, характер связей его фотонов с аналогичными частицами света внутри радара необратимым образом меняется, что позволяет определить расстояние до объекта и некоторые другие его свойства, сравнивая физические свойства фотонов.

С помощью такого подхода можно находить даже самые малозаметные объекты. Он будет работать даже в том случае, если они находятся в среде с очень сильными помехами. Как показали первые тесты, при очень низкой силе сигнала эта установка значительно превосходит классические микроволновые радары.

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