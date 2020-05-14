Селянин в Горном Алтае призывал к захвату власти

Сотрудники УФСБ России по Республике Алтай задержали жителя села Майма, который публично призывал к захвату власти в стране, сообщила пресс-группа ведомства.

«В ходе своего выступления на общественном мероприятии, действуя умышленно, публично, высказывал призывы к насильственным действиям, направленным на захват власти в Российской Федерации», – сказано в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Если вина будет доказана, селянину грозит штраф до 500 тысяч рублей либо до пяти лет лишения свободы.