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Селянин в Горном Алтае призывал к захвату власти

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Marshals Service

Сотрудники УФСБ России по Республике Алтай задержали жителя села Майма, который публично призывал к захвату власти в стране, сообщила пресс-группа ведомства.

«В ходе своего выступления на общественном мероприятии, действуя умышленно, публично, высказывал призывы к насильственным действиям, направленным на захват власти в Российской Федерации», – сказано в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Если вина будет доказана, селянину грозит штраф до 500 тысяч рублей либо до пяти лет лишения свободы.

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Топ комментариев

EvgenAEY

я против поправок в части принятия конституции ради одного человека! Думаю, как и большинство

Иркут 69

Ожидаемый ход. Программа подсчёта голосов будет заложена заранее по каждому субьекту Поголовный одобрямс...

ifhbrjd

А можно просто молча кивнуть телевизору - считается "за".

Archangel3339

Как удобно... для нынешней власти.

Lava Lava

Россиянам разрешат?) А разве кто-то запрещал?) Вот уж действительно, чем дальше тем страшнее ...... сроду...