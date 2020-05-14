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Власти Кызыла объявили акцию «Сфотографируй нарушителя»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Мэрия Кызыла объявила акцию для горожан, власти предложили фотографировать нарушителей, которые выбрасывают мусор, сообщает администрация в соцсетях.

«Фотографируя нарушителей, жители могут сделать свой город чище. Мэрия Кызыла призывает граждан фотографировать нарушителей, которые выкидывают свой мусор не в свою контейнерную площадку; оставляют крупногабаритный мусор на контейнерных площадках многоквартирных домов; складируют ТКО в неположенные места», — говорится в сообщении.

Фото: © мэрия Кызыла

На фотографиях отчетливо должны просматриваться государственный номер транспортного средства или лицо нарушителя. Мэрия обещает анонимность автору снимка. Фотография мэрия просит присылать на официальную страницу «ВКонтакте».

В марте мэрия вводила режим чрезвычайной ситуации из-за обилия мусора на улицах города. Это было связано со сменой регоператора.

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Топ комментариев

EvgenAEY

я против поправок в части принятия конституции ради одного человека! Думаю, как и большинство

Иркут 69

Ожидаемый ход. Программа подсчёта голосов будет заложена заранее по каждому субьекту Поголовный одобрямс...

ifhbrjd

А можно просто молча кивнуть телевизору - считается "за".

Archangel3339

Как удобно... для нынешней власти.

Lava Lava

Россиянам разрешат?) А разве кто-то запрещал?) Вот уж действительно, чем дальше тем страшнее ...... сроду...