Власти Кызыла объявили акцию «Сфотографируй нарушителя»

Мэрия Кызыла объявила акцию для горожан, власти предложили фотографировать нарушителей, которые выбрасывают мусор, сообщает администрация в соцсетях.

«Фотографируя нарушителей, жители могут сделать свой город чище. Мэрия Кызыла призывает граждан фотографировать нарушителей, которые выкидывают свой мусор не в свою контейнерную площадку; оставляют крупногабаритный мусор на контейнерных площадках многоквартирных домов; складируют ТКО в неположенные места», — говорится в сообщении.

Фото: © мэрия Кызыла

На фотографиях отчетливо должны просматриваться государственный номер транспортного средства или лицо нарушителя. Мэрия обещает анонимность автору снимка. Фотография мэрия просит присылать на официальную страницу «ВКонтакте».

В марте мэрия вводила режим чрезвычайной ситуации из-за обилия мусора на улицах города. Это было связано со сменой регоператора.