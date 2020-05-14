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Выпущен первый в мире дифракционный шоколад

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © twitter.com/samykamkar

Экспериментатор из США выпустил первый в мире дифракционный шоколад — лакомство после специальной процедуры переливается всеми цветами радуги.

В опыте была использована дифракционная решетка, которая представляет собой крохотные неровности, заставляющие световые лучи отражаться и накладываться друг на друга. В результате человек может увидеть радужный цвет, поворачивая предмет с разных сторон.

Сами Камкар использовал специальную форму, которая придавала поверхности эффект дифракции. К примеру, аналогичную поверхность можно увидеть на компакт-диске. После этого исследователь залил в форму расплавленный шоколад.

После охлаждения на поверхности шоколада появились неровности, плитка лакомства приобрела переливающуюся окраску. Отмечается, что дифракционный шоколад выглядит очень необычно. Вполне возможно, что результатами эксперимента в будущем воспользуются производители.

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EvgenAEY

я против поправок в части принятия конституции ради одного человека! Думаю, как и большинство

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ifhbrjd

А можно просто молча кивнуть телевизору - считается "за".

Archangel3339

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Lava Lava

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