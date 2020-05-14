Выпущен первый в мире дифракционный шоколад

Экспериментатор из США выпустил первый в мире дифракционный шоколад — лакомство после специальной процедуры переливается всеми цветами радуги.

В опыте была использована дифракционная решетка, которая представляет собой крохотные неровности, заставляющие световые лучи отражаться и накладываться друг на друга. В результате человек может увидеть радужный цвет, поворачивая предмет с разных сторон.

Сами Камкар использовал специальную форму, которая придавала поверхности эффект дифракции. К примеру, аналогичную поверхность можно увидеть на компакт-диске. После этого исследователь залил в форму расплавленный шоколад.

I’m finally getting some decent results producing 100%-edible iridescent tempered chocolate. The colors are from the chocolate (not any ingredient or coating) diffracting light after being forcefully molded onto a diffraction grating in vacuum. pic.twitter.com/6wpbsIKh5C — Samy Kamkar (@samykamkar) May 9, 2020

После охлаждения на поверхности шоколада появились неровности, плитка лакомства приобрела переливающуюся окраску. Отмечается, что дифракционный шоколад выглядит очень необычно. Вполне возможно, что результатами эксперимента в будущем воспользуются производители.