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Жвачкина и Коновалова чаще других губернаторов критиковали в соцсетях

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы

Жители чаще всего критиковали в соцсетях глав Северной Осетии, Томской области, Хакасии и Красноярского края, сообщает Центр политической конъюнктуры.

Эксперты Центра политической конъюнктуры проанализировали сообщения пользователей соцсетей о российских губернаторах и составили рейтинг глав регионов по количеству сообщений (популярность), а также по числу негативных и позитивных постов в их адрес.

Лидерами по доле негативных сообщений стали: глава Северной Осетии Вячеслав Битаров (28,57%), губернатор Томской области Сергей Жвачкин (28,21%) и глава Хакасии Валентин Коновалов (24,11%). Следом за ними в рейтинге находится глава Красноярского края Александр Усс.

В лидеры рейтинга позитивных сообщений сибирские губернаторы не вошли. Выше других коллег поднялся глава Омской области Александр Бурков. Его чаще других пользователи хвалят в соцсетях.

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