Российских блогеров отправят на необитаемый остров

Новое реалити-шоу «Остров героев» выйдет на канале ТНТ 23 мая, в проекте блогеров отправят на необитаемый остров, лишив интернета.

В новом шоу примут участие восемь популярных блогеров: Нелли Ермолаева, Владимир Маркони, Тамара Турава, Евгения Искандарова, Сергей Косенко, Ирина Пинчук, Руслан Соколовский и Никита Atikin. Их отправят на необитаемый остров Мого-Мого в Жемчужном архипелаге Панамы.

Правила

Участники каждый день будут проходить испытания на выносливость, получая за победу жемчужины. На них можно покупать еду и другие блага и даже спасти другого участника. Но главное — количество жемчужин в финале определит победителя проекта, поэтому героям придется решать — копить жемчужины или упрощать свою жизнь на острове.

На острове блогеры проведут всего неделю. И за это время им придется пережить трансформацию, которую участники аналогичных телевизионных проектов переживают за 40 дней. Героям разрешат взять с собой лишь одежду и одну самую нужную для них вещь. Еду, огонь и кров им придется найти самим.

Трансформация

«Срываются маски и человек, который поначалу мило улыбался, был услужливым и дипломатичным через некоторое время меняется. Проходит день, два и ты видишь, как у участников меняется отношение друг к другу и возникают конфликты», — рассказал о трансформации участников проекта продюсер «Острова героев» Артем Нужин.

Зрители увидят на экране две версии происходящего. То, что сняли на личные камеры участники, и операторскую съемку создателей проекта. При этом поведение блогеров может отличаться, ведь в первом случае герои будут стараться угодить подписчикам, а во втором — вести себя более естественно.

Ведущим проекта стал Таир Мамедов, который в 2008 году провел на необитаемом острове 38 дней.

Реалити-шоу «Остров героев» стартует на ТНТ с 23 мая в 19.00.