НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Российских блогеров отправят на необитаемый остров

Источник:
Sibnet.ru
184 3
Фото: © предоставлено ТНТ

Новое реалити-шоу «Остров героев» выйдет на канале ТНТ 23 мая, в проекте блогеров отправят на необитаемый остров, лишив интернета.

В новом шоу примут участие восемь популярных блогеров: Нелли Ермолаева, Владимир Маркони, Тамара Турава, Евгения Искандарова, Сергей Косенко, Ирина Пинчук, Руслан Соколовский и Никита Atikin. Их отправят на необитаемый остров Мого-Мого в Жемчужном архипелаге Панамы.

Правила

Участники каждый день будут проходить испытания на выносливость, получая за победу жемчужины. На них можно покупать еду и другие блага и даже спасти другого участника. Но главное — количество жемчужин в финале определит победителя проекта, поэтому героям придется решать — копить жемчужины или упрощать свою жизнь на острове.

На острове блогеры проведут всего неделю. И за это время им придется пережить трансформацию, которую участники аналогичных телевизионных проектов переживают за 40 дней. Героям разрешат взять с собой лишь одежду и одну самую нужную для них вещь. Еду, огонь и кров им придется найти самим.

Трансформация

«Срываются маски и человек, который поначалу мило улыбался, был услужливым и дипломатичным через некоторое время меняется. Проходит день, два и ты видишь, как у участников меняется отношение друг к другу и возникают конфликты», — рассказал о трансформации участников проекта продюсер «Острова героев» Артем Нужин.

Зрители увидят на экране две версии происходящего. То, что сняли на личные камеры участники, и операторскую съемку создателей проекта. При этом поведение блогеров может отличаться, ведь в первом случае герои будут стараться угодить подписчикам, а во втором — вести себя более естественно.

Ведущим проекта стал Таир Мамедов, который в 2008 году провел на необитаемом острове 38 дней.  

Реалити-шоу «Остров героев» стартует на ТНТ с 23 мая в 19.00.
Еще по теме
Еще больше бесплатного: Ростелеком дарит фильмы и ТВ-каналы
Новый сезон «Реальных пацанов» стартует на ТНТ
Сериал «Катя и Блэк»: собака на стороне закона
Сериал «Родительское право» покажут на канале «Россия»
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
КАРТИНА ДНЯ
•
Число зараженных коронавирусом россиян превысило 250 тысяч
•
Академик РАН рассказал о военном варианте вакцинации в Россом
•
Вице-президент Сбербанка назвала главную профессию будущего
•
Еще больше бесплатного: Ростелеком дарит фильмы и ТВ-каналы
Как это работает
•
Солнечный и тепловой удар: отличия и первая помощь
•
Утром еще бегала: как работает птицефабрика
•
Как рождаются ураганы и смерчи
•
Сплошные вырезы: как изменились купальники в 2020 году
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Селянин в Горном Алтае призывал к захвату власти
Сибирь 14.05.2020 17:25
Озвучены даты открытия турбаз на Алтае
Сибирь 14.05.2020 17:03
Власти Кызыла объявили акцию «Сфотографируй нарушителя»
Сибирь 14.05.2020 17:00
Гробы со старого кладбища нашли на берегу реки
Сибирь 14.05.2020 16:46
самое популярное
Подсчитана стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta
95131
Еще больше бесплатного: Ростелеком дарит фильмы и ТВ-каналы
38182
Аномальная жара придет в Новосибирск
15265
Сбербанк приготовился к выдаче первых кредитов под 2% годовых
3981
Обсуждение (3)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Число зараженных коронавирусом россиян превысило 250 тысяч
•
Академик РАН рассказал о военном варианте вакцинации в Россом
•
Вице-президент Сбербанка назвала главную профессию будущего
•
Еще больше бесплатного: Ростелеком дарит фильмы и ТВ-каналы
Подробности
•
Нарушители заплатят больше: что изменилось в ОСАГО
•
Что означают антитела к COVID-19
•
Как работает Обское море: тайны водохранилища
•
Затронутая мерзлота разрушит Сибирь?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Викторина для геймеров: дарим игровые привилегии Wargaming
•
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
Sibnet.Ru
Топ комментариев

EvgenAEY

я против поправок в части принятия конституции ради одного человека! Думаю, как и большинство

Иркут 69

Ожидаемый ход. Программа подсчёта голосов будет заложена заранее по каждому субьекту Поголовный одобрямс...

ifhbrjd

А можно просто молча кивнуть телевизору - считается "за".

Archangel3339

Как удобно... для нынешней власти.

Lava Lava

Россиянам разрешат?) А разве кто-то запрещал?) Вот уж действительно, чем дальше тем страшнее ...... сроду...