Число выздоровевших и заболевших COVID-19 почти сравнялось в Томске

Девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Томской области за последние сутки, при этом восемь человек выздоровели, сообщила в четверг пресс-служба областного Депздрава.

Среди вновь заболевших пять человек госпитализировали: одного с пневмонией и четверых с симптомами ОРВИ. Еще четыре человека переносят болезнь бессимптомно. Также, по данным на 14 мая, контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление восьми человек.

С начала эпидемиологической ситуации в регионе зарегистрировано 320 случаев заражения коронавирусом: 236 на лечении, 80 выздоровели, четверо умерли.