Коронавирус добрался до нефтяных месторождений Приангарья

Рекордное число новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Иркутской области за сутки. Основной прирост дал очаг на нефтяных месторождениях в Усть-Куте и Бодайбо, сообщила пресс-служба регионального правительства.

По данным оперативного штаба на четверг, 14 мая, в области за сутки зафиксировали 95 новых случаев заражения. Общее количество выявленных случаев достигло 475, из них 106 человек выздоровело, шесть скончалось.

Сложная ситуация складывается с вахтовиками в Усть-Куте — там за сутки выявили 56 зараженных. Несколько случаев — в Бодайбо. С четверга все перемещения вахтовиков приостановлены до особого распоряжения, сообщил врио губернатора области Игорь Кобзев.

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На территории месторождений вводится карантин. Сейчас в Усть-Куте работает оперативная группа во главе с первым заместителем министра здравоохранения Иркутской области Николаем Корниловым.



Специалисты проверяют соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, организацию работы обсерваторов, маршрутизацию и иные вопросы.

С четверга в Иркутской области началась реализация первого этапа плана выхода из режима ограничений. Возобновляет работу ряд предприятий, главное условие – соблюдение всех предписаний Роспотребнадзора, мер дезинфекции и социального дистанцирования.