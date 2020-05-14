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Коронавирус добрался до нефтяных месторождений Приангарья

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Рекордное число новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Иркутской области за сутки. Основной прирост дал очаг на нефтяных месторождениях в Усть-Куте и Бодайбо, сообщила пресс-служба регионального правительства.

По данным оперативного штаба на четверг, 14 мая, в области за сутки зафиксировали 95 новых случаев заражения. Общее количество выявленных случаев достигло 475, из них 106 человек выздоровело, шесть скончалось.

Сложная ситуация складывается с вахтовиками в Усть-Куте — там за сутки выявили 56 зараженных. Несколько случаев — в Бодайбо. С четверга все перемещения вахтовиков приостановлены до особого распоряжения, сообщил врио губернатора области Игорь Кобзев.

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На территории месторождений вводится карантин. Сейчас в Усть-Куте работает оперативная группа во главе с первым заместителем министра здравоохранения Иркутской области Николаем Корниловым.

Специалисты проверяют соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, организацию работы обсерваторов, маршрутизацию и иные вопросы.

С четверга в Иркутской области началась реализация первого этапа плана выхода из режима ограничений. Возобновляет работу ряд предприятий, главное условие – соблюдение всех предписаний Роспотребнадзора, мер дезинфекции и социального дистанцирования.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

EvgenAEY

я против поправок в части принятия конституции ради одного человека! Думаю, как и большинство

Иркут 69

Ожидаемый ход. Программа подсчёта голосов будет заложена заранее по каждому субьекту Поголовный одобрямс...

Archangel3339

Как удобно... для нынешней власти.

ifhbrjd

А можно просто молча кивнуть телевизору - считается "за".

Lava Lava

Россиянам разрешат?) А разве кто-то запрещал?) Вот уж действительно, чем дальше тем страшнее ...... сроду...