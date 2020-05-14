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Роботизированная система спасла пациента Центра Мешалкина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Центра Мешалкина

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина спасли пациента с нарушением ритма сердца с помощью инновационной роботизированной системы, не имеющей аналогов в России, сообщает пресс-служба учреждения.

Пациент в течение двух лет страдал желудочковой тахикардией – одной из самых неблагоприятных и опасных форм аритмии. Мужчина испытывал приступы учащенного сердцебиения с частотой от 170 до 220 ударов в минуту и не раз госпитализировался в стационар для восстановления правильного ритма с помощью наружной дефибрилляции. Данное заболевание может стать причиной внезапной сердечной смерти.

Помимо аритмии пациент страдает сердечной недостаточностью, развившейся после инфаркта миокарда, повлиявшего на снижение сократительной способности сердечной мышцы. 

В 2019 году пациенту был имплантирован кардиовертер-дефибриллятор, являющийся основным средством первичной профилактики внезапной сердечной смерти у такой категории пациентов, но устройство зафиксировало приступы желудочковой тахикардии, что послужило поводом для операции. Без своевременного хирургического лечения пациент был обречен на гибель.

«Традиционно специальные катетеры вводят в полость сердца через межпредсердную перегородку и достигают левого желудочка через митральный клапан. Из-за того, что пациент ранее перенес протезирование митрального клапана механическим протезом, это сопровождалось рисками повреждения створок протеза, а также значимым ухудшением гемодинамики, что особенно неблагоприятно для пациента с сердечной недостаточностью», – объяснил руководитель центра хирургической аритмологии Александр Романов.

Единственным способом проникновения в левые отделы сердца явился доступ через аорту, минуя митральный клапан. Специалисты выполнили вмешательство с использованием роботизированной навигационной системы. Высокая гибкость и подвижность катетера установки позволили хирургам достичь необходимые участки сердца, исключая риск того, что во время операции катетер с током крови попадет в протез митрального клапана.

Специалисты выявили области, ответственные за формирование и поддержание аритмии, и эффективно воздействовали на патологические участки. Операция прошла без осложнений, пациент в хорошем самочувствии выписан из медицинского учреждения домой.

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