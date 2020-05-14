Фигуристка расписала траты на подготовку топовых спортсменов

Индивидуальная работа фигуриста с тренером может стоить 100 тысяч рублей в месяц, платье обойдется в среднем в 2,5 тысячи долларов, а от заработанных призовых после всех выплат остается меньше половины, рассказала фигуристка Бетина Попова.

«Почти в каждой группе есть свой ценник. Разброс в зависимости от тренера и уровня спортсмена — от 10 тысяч до 100 тысяч рублей в месяц», — сказала Попова в интервью Forbes.

Также фигуристам часто нужны «подкатки» — дополнительные индивидуальные тренировки. Их стоимость варьируется от 2 тысяч до 10 тысяч рублей в час.

Средняя стоимость полноценной взрослой программы в России — 2,5 тысячи долларов. Дополнительные 3-10 тысяч рублей в час придется заплатить за работу с узким специалистом — тренером по акробатике, преподавателем танго и так далее.

Пара профессиональных коньков стоит около 50 тысяч рублей, еще 25-30 тысяч рублей придется заплатить за лезвия. Средняя стоимость платья без учета камней — от 25 тысяч до 40 тысяч рублей. Ведущие иностранные ателье берут порядка 2,5 тысячи долларов за пошив соревновательного костюма.

«Федерация может и костюмы оплатить, и постановку программ за рубежом. Но для тех, кто только стремится попасть в сборную, фигурное катание — сплошные расходы», — отметила Попова.

За победы на турнирах фигуристы получают призовые (например, одиночник на чемпионате мира получит 64 тысячи долларов), еще у них есть «зарплата»: стипендии Минспорта, выплаты от региона и школы, которые спортсмен представляет.

«После выплаты налогов порядка 30% отдаешь тренеру. Еще 16-18% удерживает федерация. В итоге от призовых остается меньше половины. Если у спортсмена есть большой рекламный контракт и это спортсмен сборной, федерация тоже получает свою часть —15-20%», — объяснила Попова.