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Число новых больных COVID-19 и выздоровевших сравнялось на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Минздрав Новосибирской области

Число инфицированных за минувшие сутки в Алтайском крае оказалось почти равным количеству выписанных – инфекцию нашли еще у 39 человек, выписали 34 пациента, сообщил оперштаб региона.

Основное количество новых заболевших обнаружили в Барнауле – 20 человек. Кроме этого новые случаи зафиксированы в Бурлинском, Павловском, Табунском, Косихинском, Краснощековском и Тюменцевском районах, а также в Рубцовске и Новоалтайске.

Общее количество заболевших в регионе составляет 809 человек, из которых 105 – дети, выписаны – 371 человек (333 взрослых и 38 детей), умерли четверо.

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливается круг контактных лиц, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.

При этом большая часть заболевших живет в Барнауле (256) и Змеиногорском районах (242), где произошла вспышка заболевания на руднике – один приезжий рабочий заразил остальных. Уточняется, что из 200 заболевших шахтеров Корбалихинского рудника на сегодня выписаны 124, продолжают лечение – 76.

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