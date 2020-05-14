Академик РАН рассказал о военном варианте вакцинации в Россом

Россия может пойти по так называемому военному типу вакцинации против коронавируса: прививать будут не все население, а только тех, кто находится в группах риска, заявил академик РАН Сергей Колесников.

«Не исключено, что у нас могут пойти по военному типу, учитывая высокую смертность и поражаемость населения. В этом случае начнут прививать не все население, а часть "угрожающего" контингента — тех, кто работает в очагах коронавирусной инфекции, а также людей, которые имеют риски тяжелого течения болезни», — сказал академик в интервью «Парламентской газете».

Дело в том, по его словам, есть особый принцип регистрации вакцинных препаратов в условиях чрезвычайной ситуации. «России есть несколько путей вакцинации от коронавируса, и если пойдут по военному, то прививать могут начать уже осенью или в начале зимы», — отметил академик, добавив, что такой путь не является традиционным.

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Если Россия выберет традиционный путь, то вакцина может появиться не раньше конца этого года или начала следующего. Этот сценарий заключается в выборе наиболее конкурентной вакцины. Дальше начнется запуск в производство, что, по словам академика, тоже небыстрый процесс.

«Нужны большие мощности, чтобы создать достаточное для нашей страны количество вакцин. Это примерно 8-10 миллионов доз ежегодно. Но если говорить о правильном подходе, то нужно 70 млн доз получить, чтобы выработать достаточный иммунитет у популяции», — сказал Колесников.

Академик добавил, что насильно от коронавируса прививать не будут, так как в России нет закона о насильственной вакцинации по другим календарям прививок. «Но, наверное, все станет зависеть от того, действительно ли будет высокая смертность от COVID-19. Сейчас она чуть выше, чем сезонная смертность от гриппа, так как от гриппа есть прививки и популяционная устойчивость», — пояснил академик.