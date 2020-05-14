Число зараженных коронавирусом россиян превысило 250 тысяч

За последние сутки в России выявлено 9974 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Всего в стране выявлено 252 245 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 53 530 человек.

За сутки также зафиксировано 93 летальных исхода, за весь период в России от коронавируса скончалось 2305 человек. Кроме этого, за сутки проведено более 205 тысяч тестов, под медицинским наблюдением остаются почти 260 тысяч россиян.

Фото: © стопкоронавирус.рф

По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 14 мая выявлено 4 миллиона 425 тысяч 660 заболевших коронавирусом. Также зарегистрировано более 298 тысяч летальных случаев, за последние сутки прирост составил 5269 случаев.