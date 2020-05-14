Число грабежей и разбоев в режиме изоляции упало в Иркутской области

Количество преступлений в Иркутской области в апреле этого года упало по равнению с предыдущим, сообщило ГУ МВД по региону в ответ на запрос Sibnet.ru.

По данным ведомства, в апреле 2020 года во время режима самоизоляции в Иркутской области снизилось число грабежей, разбоев и краж. Особенно сильно упало число грабежей — в два раза по сравнению с апрелем прошлого года. Число убийств и покушений на убийства также снизилось.

В апреле 2020 году выросло количество случаев причинения тяжкого вреда здоровью и мошенничеств с использованием электронных средств связи. По данным полиции, в 2019 году «телефонные» аферисты похитили у жителей Приангарья свыше 120 миллионов рублей. В 2016 году эта сумма была вдвое меньше.