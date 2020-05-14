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Общие перемены отменят в российских школах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Российские школы после открытия заработают в новом режиме из-за риска коронавирусной инфекции. Расписание в российских школах изменят, чтобы дети не смогли общаться друг с другом на переменах, следует из документов Роспотребнадзора.

«Закрепить за каждым классом (группой) учебное помещение, организовав предметное обучение и пребывание в строго закрепленном за каждым классом (группой) помещении. Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок», — говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.

Для этого пересмотрят режим работы организации, в том числе расписание учебных занятий. У классов будет разное расписание, в том числе начало первого урока и всех перемен. Делается это для максимального разобщения классов и групп, говорится в документе.

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В ведомстве также рекомендуют по возможности сократить число обучающихся в одном классе и исключить нахождение детей из разных классов в группах «продленки». Массовые мероприятия проводить запрещается.

Сотрудникам, школьникам и их родителями каждое утро при входе в здание будут измерять температуру, там же будут установлены специальные дозаторы с антисептиками для рук. Особое внимание уделят регулярной дезинфекции помещений.

«С учетом погодных условий максимально организовать пребывание детей и проведение занятий на открытом воздухе. Использовать открытую спортивную площадку для занятий физической культурой, сократив количество занятий в спортивном зале», — отметили в Роспотребнадзоре.

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Топ комментариев

EvgenAEY

я против поправок в части принятия конституции ради одного человека! Думаю, как и большинство

Иркут 69

Ожидаемый ход. Программа подсчёта голосов будет заложена заранее по каждому субьекту Поголовный одобрямс...

ifhbrjd

А можно просто молча кивнуть телевизору - считается "за".

Lava Lava

Россиянам разрешат?) А разве кто-то запрещал?) Вот уж действительно, чем дальше тем страшнее ...... сроду...

Archangel3339

Как удобно... для нынешней власти.