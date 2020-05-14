Почти 90 человек с COVID-19 выявили в Бурятии за сутки

Шестой человек с диагнозом «коронавирусная инфекция» умер в Бурятии от тяжелой сопутствующей патологии. Также в республике зарегистрирован рекордный прирост по вновь выявленным случаям инфицирования — 88 человек, сообщила пресс-служба республиканского Минздрава.
По данным
Роспотребнадзора по Бурятии на утро
четверга, 14 мая, в республике за последние
сутки выявлено 88 новых случаев заражения,
общее число инфицированных коронавирусом
достигло 824 человек.
Из общего количества выявленных за последние сутки 10 человек — приезжие, 37 пациентов выявили в Баунте, 17 — в Кижинге, 24 — это контактные лица с уже заболевшими COVID-19.
За все время завершили лечение и выписались из больниц 252 человека, умерло шесть человек. Один из них за поседение сутки. Пациент скончался от тяжелых сопутствующих патологий.
В республиканской инфекционной больнице в отделении реанимации находятся пять тяжелобольных взрослых пациента с COVID-19, на ИВЛ пациентов нет. В стационаре по улице Солнечная в отделении реанимации находятся 11 взрослых пациентов, из них на ИВЛ — два человека.