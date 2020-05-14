Почти 90 человек с COVID-19 выявили в Бурятии за сутки

Шестой человек с диагнозом «коронавирусная инфекция» умер в Бурятии от тяжелой сопутствующей патологии. Также в республике зарегистрирован рекордный прирост по вновь выявленным случаям инфицирования — 88 человек, сообщила пресс-служба республиканского Минздрава.

По данным Роспотребнадзора по Бурятии на утро четверга, 14 мая, в республике за последние сутки выявлено 88 новых случаев заражения, общее число инфицированных коронавирусом достигло 824 человек.



Из общего количества выявленных за последние сутки 10 человек — приезжие, 37 пациентов выявили в Баунте, 17 — в Кижинге, 24 — это контактные лица с уже заболевшими COVID-19.

За все время завершили лечение и выписались из больниц 252 человека, умерло шесть человек. Один из них за поседение сутки. Пациент скончался от тяжелых сопутствующих патологий.

В республиканской инфекционной больнице в отделении реанимации находятся пять тяжелобольных взрослых пациента с COVID-19, на ИВЛ пациентов нет. В стационаре по улице Солнечная в отделении реанимации находятся 11 взрослых пациентов, из них на ИВЛ — два человека.