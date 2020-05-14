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WhatsApp увеличит лимит участников видеочатов до 50

Источник:
Ixbt.com
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Фото: © Sibnet.ru

Мессенджер WhatsApp увеличит число участников аудио- и видеоконференций. Одновременно в них смогут общаться до 50 участников.

Команда популярного мессенджера WhatsApp готовит большое обновление для веб-версии клиента. Разработчики готовятся к запуску так называемых Messenger Rooms Shortcuts. Подобный сервис в конце апреля запустил Facebook. Он позволяет совершать групповые звонки с 50 участниками.

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По сути, Messenger Rooms Shortcuts интегрирует новый сервис Facebook с популярным мессенджером. С помощью Messenger Rooms Shortcuts в пользователи смогут запускать собственные групповые видеозвонки и приглашать собеседников непосредственно из WhatsApp Web, сообщает Ixbt.com со ссылкой на WABetaInfo.

Интеграция с Messenger Rooms позволит общаться сразу 50 собеседникам на компьютере. Таким образом, мессенджер выходит на рынок таких сервисов, как Zoom и Skype.

Ранее на мобильных устройствах в WhatsApp недавно появилась поддержка видеозвонков на 8 участников. Этот нововведение объяснили новыми реалиями жизни в связи с введенными ограничениями из-за коронавируса.

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Топ комментариев

EvgenAEY

я против поправок в части принятия конституции ради одного человека! Думаю, как и большинство

Иркут 69

Ожидаемый ход. Программа подсчёта голосов будет заложена заранее по каждому субьекту Поголовный одобрямс...

ifhbrjd

А можно просто молча кивнуть телевизору - считается "за".

Lava Lava

Россиянам разрешат?) А разве кто-то запрещал?) Вот уж действительно, чем дальше тем страшнее ...... сроду...

Archangel3339

Как удобно... для нынешней власти.