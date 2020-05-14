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Новосибирск повторил рекорд по выявлению зараженных

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Группа компаний S7

Новосибирская область повторила рекордное количество выявленных случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.

По данным оперативного штаба на 14 мая, в Новосибирской области за сутки выявлено 76 человек с коронавирусной инфекцией. Это повторение рекорда по количеству зараженных, зафиксированное 9 мая.

Всего в регионе зарегистрировано 1376 случаев заражения коронавирусом, из них 84 ребенка. Выздоровели 455 человек, 16 – скончались. В отделениях реанимации находится 61 пациент, на ИВЛ – 13 человек.

Ранее вирусолог Сергей Нетёсов сообщал, что большинство заражений происходит от бессимптомных носителей. Поэтому необходим повсеместный масочный режим и индивидуальные средства защиты.

«Чего, к сожалению, нельзя сказать про районы города (Новосибирска), где не соблюдается масочный режим, а это значит, что мы далеки от снижения заболеваемости», — сказал вирусолог.

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