Песков рассказал, где заразился коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, лежащий в больнице с двусторонней пневмонией, сказал, что заразился коронавирусом на работе, от одного из коллег. В режиме самоизоляции он находился с 1 мая.

«Сейчас лечатся дома даже с пневмонией, если она, например, односторонняя. Когда она двусторонняя, выбора нет», — сказал Песков в интервью «Коммерсанту».

Он отметил, что сотрудники администрации президента тестируются на коронавирус «практически в ежедневном режиме». «Поэтому было чувство, что ты все-таки держишь это под контролем. Затем, к сожалению, заболел один из моих коллег, с которым я общался, и мне пришлось после 1 мая сесть на режим самоизоляции. Да, я перешел на домашний режим работы», — сообщил пресс-секретарь президента.

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Песков планировал работать удаленно, но один из тестов пресс-секретаря дал положительный результат, вскоре появились симптомы в виде повышенной температуры, а также они обнаружились у супруги Пескова — олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки. «И когда поняли уже, что процесс идет, так сказать, в гору, с температурой, с ломкой, то поехали в больницу. И хорошо, что поехали», — добавил он.

«В этой болезни главное — не пропустить. Вирус этот абсолютно кровожадный», — сказал Песков. «Хотя, слава богу, врачи уже обладают опытом в борьбе с ним, но все равно доля непредсказуемости, связанная с индивидуальными особенностями, всегда присутствует», — отметил он.