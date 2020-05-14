НАВЕРХ

Вахтовик привез коронавирус из Красноярска в Хакасию

Источник:
Sibnet.ru
134 0
Фото: © правительство Хакасии

Вахтовтик привез коронавирус из Красноярского края в Хакасию, сообщает правительство региона.

За сутки в Хакасии выявлено восемь новых случаев заражения COVID-19. Один человек поступил с признаками респираторной инфекции. Один прибыл с вахты из Красноярского края. Шесть случаев — семейные и служебные контакты, среди них трое медработников Абаканской клинической больницы и Абаканской инфекционной больницы.

Всего в Хакасии зафиксировано 532 случая заражения COVID-19. Под медицинским наблюдением находится 2030 человек, из них 43 — в обсерваторе. Получают лечение 383 человека. 17 пациентов с диагнозом COVID-19 прошли лечение и выздоровели в Хакасии. Общее число выздоровевших — 149.

Тема: Распространение коронавируса
Новосибирск повторил рекорд по выявлению зараженных
Песков рассказал, где заразился коронавирусом
МИД потребовал опровержения статей о коронавирусе в России
Отец Хабиба Нурмагомедова впал в кому
смотреть все
Красноярск #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Песков рассказал, где заразился коронавирусом
•
МИД потребовал опровержения статей о коронавирусе в России
•
Поступающие в вузы сдадут ЕГЭ по всем необходимым предметам
•
Еще больше бесплатного: Ростелеком дарит фильмы и ТВ-каналы
Подробности
•
Что означают антитела к COVID-19
•
Как работает Обское море: тайны водохранилища
•
Социолог описал сословия современной России
•
Затронутая мерзлота разрушит Сибирь?
Как это работает
•
Солнечный и тепловой удар: отличия и первая помощь
•
Как рождаются ураганы и смерчи
•
Расход и химия: вся правда о средствах для мытья посуды
•
Сплошные вырезы: как изменились купальники в 2020 году
НОВОСТИ СИБИРИ
Новосибирск повторил рекорд по выявлению зараженных
Сибирь 14.05.2020 11:10
Вахтовик привез коронавирус из Красноярска в Хакасию
Сибирь 14.05.2020 10:21
Автошколы в Забайкалье выпустили из изоляции
Сибирь 14.05.2020 10:15
Красноярцы выстроились в очереди за новыми выплатами на ребенка
Сибирь 14.05.2020 10:10
самое популярное
Подсчитана стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta
82536
Еще больше бесплатного: Ростелеком дарит фильмы и ТВ-каналы
33617
Аномальная жара придет в Новосибирск
14936
Один томич распространил коронавирус на 19 человек
4322
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Песков рассказал, где заразился коронавирусом
•
МИД потребовал опровержения статей о коронавирусе в России
•
Поступающие в вузы сдадут ЕГЭ по всем необходимым предметам
•
Еще больше бесплатного: Ростелеком дарит фильмы и ТВ-каналы
Как это работает
•
Солнечный и тепловой удар: отличия и первая помощь
•
Как рождаются ураганы и смерчи
•
Расход и химия: вся правда о средствах для мытья посуды
•
Сплошные вырезы: как изменились купальники в 2020 году
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Викторина для геймеров: дарим игровые привилегии Wargaming
•
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
•
Кадры войны: фильмы, которые расскажут историю Победы
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

Ожидаемый ход. Программа подсчёта голосов будет заложена заранее по каждому субьекту Поголовный одобрямс...

EvgenAEY

я против поправок в части принятия конституции ради одного человека! Думаю, как и большинство

Archangel3339

Как удобно... для нынешней власти.

Иркут 69

Совершенно неправомерные изменения. В частности, под "иными действиями, позволяющие расценивать их как...

ifhbrjd

А можно просто молча кивнуть телевизору - считается "за".