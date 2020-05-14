Вахтовик привез коронавирус из Красноярска в Хакасию

Вахтовтик привез коронавирус из Красноярского края в Хакасию, сообщает правительство региона.

За сутки в Хакасии выявлено восемь новых случаев заражения COVID-19. Один человек поступил с признаками респираторной инфекции. Один прибыл с вахты из Красноярского края. Шесть случаев — семейные и служебные контакты, среди них трое медработников Абаканской клинической больницы и Абаканской инфекционной больницы.

Всего в Хакасии зафиксировано 532 случая заражения COVID-19. Под медицинским наблюдением находится 2030 человек, из них 43 — в обсерваторе. Получают лечение 383 человека. 17 пациентов с диагнозом COVID-19 прошли лечение и выздоровели в Хакасии. Общее число выздоровевших — 149.

