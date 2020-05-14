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Красноярцы выстроились в очереди за новыми выплатами на ребенка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/uss_av

Жители Красноярска выстроились в огромные очереди в Пенсионный фонд для получения СНИЛСа на ребенка, документ необходим для получения выплаты на ребенка в условиях пандемии коронавируса, сообщил в соцсетях губернатор региона Александр Усс.

«Сегодня из-за наплыва граждан у отделения Пенсионного фонда РФ образовались большие очереди. Возникла проблема с получением СНИЛС для детей. Дал поручение Правительству края оперативно помочь Пенсионному фонду РФ с организацией работы, предложить наши краевые ресурсы и специалистов, чтобы ускорить обработку обращений граждан», — написал губернатор Красноярского края.

По его словам, выплаты начнутся только с 1 июня и продолжатся до 1 октября.

«Я прошу не собираться в очереди и не подвергать себя и родных риску заражения. Надеюсь, в ближайшие дни Пенсионному фонду РФ с нашей помощью удастся организовать работу так, чтобы не создавать очередей. И тогда уже можно будет спокойно получить все необходимые документы», — написал Усс.

Деньги можно получить на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет, имеющего российское гражданство (при условии достижения ребенком шестнадцатилетнего возраста до 1 июля 2020 года). Родители детей в возрасте до трех лет могут получить ежемесячную дополнительную выплату в 5 тысяч рублей.

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