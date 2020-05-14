Карты Сбербанка с истекшим сроком действия сделают активными

Сбербанк со среды продлил обслуживание карт, срок действия которых истек в марте 2020 года. Решения приняли, чтобы у людей не было необходимости посещать отделения банка, сообщила пресс-служба кредитной организации.
Клиентам банка будут доступны следующие операции:
- снятие наличных и пополнение карт в банкоматах Сбербанка;
- оплата покупок с использованием чипа и ввода ПИН-кода.
Остальные операции по
«просроченным» картам недоступны.
Но клиенты смогут воспользоваться сервисом
активации перевыпущенной дебетовой
карты в мобильном приложении «Сбербанк
Онлайн».
Для того, чтобы активировать новую карту нужно выбрать в меню требующую активации карту, затем пункт «Активировать» и следовать инструкциям. После этого все операции по ней станут доступны, а карта с истекшим сроком действия работать не будет.
Забрать новую карту в офисе банка клиент может позже — Сбербанк увеличил срок хранения карт до четырех месяцев с момента ее доставки в офис.