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Карты Сбербанка с истекшим сроком действия сделают активными

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Сбербанк со среды продлил обслуживание карт, срок действия которых истек в марте 2020 года. Решения приняли, чтобы у людей не было необходимости посещать отделения банка, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Клиентам банка будут доступны следующие операции:

  • снятие наличных и пополнение карт в банкоматах Сбербанка;
  • оплата покупок с использованием чипа и ввода ПИН-кода.

Остальные операции по «просроченным» картам недоступны. Но клиенты смогут воспользоваться сервисом активации перевыпущенной дебетовой карты в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».

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Для того, чтобы активировать новую карту нужно выбрать в меню требующую активации карту, затем пункт «Активировать» и следовать инструкциям. После этого все операции по ней станут доступны, а карта с истекшим сроком действия работать не будет.

Забрать новую карту в офисе банка клиент может позже — Сбербанк увеличил срок хранения карт до четырех месяцев с момента ее доставки в офис.


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