Редкого соловья сфотографировали в «Шушенском бору»

Фотограф Алексей Третьяков сделал снимки уникального и очень живописного соловья — варакушки в национальном парке «Шушенский бор», сообщает пресс-служба нацпарка.

Это птица размером чуть меньше домового воробья и весом около 20 граммов. Особенно декоративно, как и положено в мире пернатых, выглядит самец. Горло и зоб у него синие с рыжим пятном посередине — пятно может быть белым, иметь только белое окаймление или вовсе отсутствовать. Синий цвет снизу окаймлен черноватым, а затем рыжими полукольцами поперек груди. Также варакушку отличает яркий рыжий хвост с черноватой вершиной.

Варакушка может похвастаться не только своим уникальным нарядом, но и необыкновенным голосом. Особенно замечательным бывает пение самцов в самом начале брачного периода, который у них наступает в парке как раз сейчас, когда большая часть птиц уже вернулась с зимовки к местам гнездования в равнинную часть парка.

Самцы устраивают концерты с самого раннего утра, а смолкают порой уже в сумерках. За красоту трелей ученый-систематик Карл Линней, родившийся в Швеции, назвал варакушку «шведским соловьем». Именно так переводится на русский язык латинское название птицы.

Гнездятся варакушки в трудно проходимых зарослях густого кустарника по берегам водоемов. Часто сотрудникам парка хорошо слышна песня, но не видна сама птица. Также плотность популяции варакушки в парке не назовешь высокой.