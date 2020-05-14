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МИД потребовал опровержения статей о коронавирусе в России

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба МИД РФ

МИД России потребовал от изданий New York Times и Financial Times опровергнуть статьи о заниженной статистике по смертности от коронавируса, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Ранее Financial Times и New York Times опубликовали статьи о том, что реальная смертность от COVID-19 в России на 70% выше официальной статистики. Издания настаивают на правдивости своей информации.

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Как заявила Захарова, письма с требованием об опровержении будут переданы в посольства США и Великобритании. Соответствующее обращение МИД также направил представителю ОБСЕ по свободе СМИ Арлему Дезиру, генсеку Юнеско Одре Азуле и в секретариат ООН.

Захарова подчеркнула, что издания не будут лишаться аккредитации. «Это не наш метод: лишение аккредитации, высылки журналистов или какие-либо другие репрессивные меры. Мы всегда отвечаем, в первую очередь, словом. Словом, подкрепленным делом, конкретными шагами», — отметила она.

«Я хочу обратить ваше внимание на то, что это был залп, он пошел 10, 11, 12 мая. И в качестве центральных в этом залпе выступили две крупнейшие западные газеты: Financial Times и New York Times», — подчеркнула она.

При этом она обратила внимание, что во всех материалах «схожий почерк», а это значит, что издания пользовались общей базой для написания материалов. Захарова также подчеркнула, что в текстах не представлена официальная позиция России.

Ответная реакция

The New York Times не видит оснований оспаривать содержание своей публикации про занижение данных о смертности из-за коронавируса в России. 

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«Мы уверены в точности нашего материала, основанного на данных, опубликованных официальным государственным ведомством, и интервью с экспертами государственных институтов. Никакие факты, приведенные в нашей статье, не оспариваются», — говорится в заявлении СМИ.

Вице-премьер Татьяна Голикова, заявила, что российские власти никогда не манипулировали официальной статистикой. «Я еще раз хочу подчеркнуть, что те данные, которые я вчера приводила на встрече с президентом, относительно того, что летальность в Российской Федерации в 7,6 раза ниже, чем в мире в целом, они таковы», — привела она данные за апрель.

Скандальные материалы прокомментировала и представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. По ее словам, сознательного занижения статистики не наблюдается.

«На этот момент я не вижу ничего такого страшного, чтобы сказать, что Россия сознательно не хочет сообщать о летальности от коронавируса», —сказала она.

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