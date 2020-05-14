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Риз Уизерспун снимется в двух романтических сериалах Netflix

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: GabboT / CC BY-SA 2.0

Актриса Риз Уизерспун получила главные роли сразу в двух проектах Netflix, она снимется в романтических комедиях «К тебе или ко мне?» и «Кактус».

По сюжету комедии «К тебе или ко мне?», главные герои — лучшие друзья живут далеко друг от друга. Однажды она решает воплотить в жизнь свою давнюю мечту, а он вызывается присмотреть за сыном-подростком подруги во время ее отсутствия.

Сериал «Кактус» рассказывает о 45-летней женщине, которая неожиданно забеременела и вынуждена полностью пересмотреть свою жизнь.

В обоих проектах Уизерспун выступит также в качестве продюсера, сообщает Deadline. Дата премьер пока не назначена.


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ifhbrjd

А можно просто молча кивнуть телевизору - считается "за".