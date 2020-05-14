Отец Хабиба Нурмагомедова впал в кому

Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов находится в коме в Москве, сообщил комментатор и друг тренера Рамазан Рабаданов.

«Отец Хабиба находится в коме», — цитирует ТАСС Рабаданова.

«У Абдулманапа очень плохое положение, он в коме в Москве. Его в Дагестане лечили неправильно, возникло осложнение. Его забрали на самолёте, и сейчас он в Москве в военном госпитале. Он один там, родственников туда не пускают», — приводит слова неназванного источника «Спорт-экспресс».

25 апреля Нурмагомедов был госпитализирован в одну из больниц Махачкалы с подозрением на пневмонию. Позднее стало известно, что он сдал тест на коронавирус и находится в одной из больниц Москвы.

Абдулманапу Нурмагомедову 57 лет. Он заслуженный тренер России, работает не только с сыном, но и с целым рядом известных российских бойцов UFC.