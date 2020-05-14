Отец Хабиба Нурмагомедова впал в кому

Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов находится в коме в Москве, сообщил комментатор и друг тренера Рамазан Рабаданов.
«Отец Хабиба находится в коме», — цитирует ТАСС Рабаданова.
«У Абдулманапа очень плохое положение, он в коме в Москве. Его в Дагестане лечили неправильно, возникло осложнение. Его забрали на самолёте, и сейчас он в Москве в военном госпитале. Он один там, родственников туда не пускают», — приводит слова неназванного источника «Спорт-экспресс».
25 апреля Нурмагомедов был госпитализирован в одну из больниц Махачкалы с подозрением на пневмонию. Позднее стало известно, что он сдал тест на коронавирус и находится в одной из больниц Москвы.
Абдулманапу Нурмагомедову 57 лет. Он заслуженный тренер России, работает не только с сыном, но и с целым рядом известных российских бойцов UFC.
Иркут 69Ожидаемый ход. Программа подсчёта голосов будет заложена заранее по каждому субьекту Поголовный одобрямс...
Archangel3339Как удобно... для нынешней власти.
Иркут 69Совершенно неправомерные изменения. В частности, под "иными действиями, позволяющие расценивать их как...
Lava LavaЧто-бы жить как в Америке нужно жить в Америке, хочу заметить что американская Полиция бесплатно раздает...
EvgenAEYя против поправок в части принятия конституции ради одного человека! Думаю, как и большинство