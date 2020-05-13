Выпускникам оставят только два предмета ЕГЭ

Выпускники российских школ в этом году будут сдавать только два предмета в рамках Единого государственного экзамена, сообщил замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

«Выпускники 11 классов, которые планируют продолжать свое обучение в вузах РФ, им, конечно, будет необходимо выбрать экзамены для поступления в вуз и сдать соответствующие экзамены ЕГЭ», — сказал чиновник в эфире канала «Россия 24».

На выбор будут только два экзамена, с ними нужно будет определиться, исходя из того, на какой факультет выпускник поступает. Глушко также уточнил, что ЕГЭ будет проводиться по единому для всей страны расписанию.

Ранее стало известно, что ЕГЭ в 2020 году отложат на более поздний срок. Ранее предполагалось, что экзамены начнутся 8 июня. Из-за переноса единого экзамена учебный год в российских вузах может начаться 1 октября.