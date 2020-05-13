НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Выпускникам оставят только два предмета ЕГЭ

Источник:
Sibnet.ru
221 2
Фото: © Sibnet.ru

Выпускники российских школ в этом году будут сдавать только два предмета в рамках Единого государственного экзамена, сообщил замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

«Выпускники 11 классов, которые планируют продолжать свое обучение в вузах РФ, им, конечно, будет необходимо выбрать экзамены для поступления в вуз и сдать соответствующие экзамены ЕГЭ», — сказал чиновник в эфире канала «Россия 24».

На выбор будут только два экзамена, с ними нужно будет определиться, исходя из того, на какой факультет выпускник поступает. Глушко также уточнил, что ЕГЭ будет проводиться по единому для всей страны расписанию.

Ранее стало известно, что ЕГЭ в 2020 году отложат на более поздний срок. Ранее предполагалось, что экзамены начнутся 8 июня. Из-за переноса единого экзамена учебный год в российских вузах может начаться 1 октября.

Еще по теме
Российских студентов позовут на виртуальный выпускной
ЕГЭ перенесли на более поздний срок
Кузбасские школьники увидели порно во время урока
Забайкальские школы завершат учебный год в конце мая
смотреть все
Жизнь #Образование
КАРТИНА ДНЯ
•
Путина разозлил сбой в работе портала госуслуг
•
Регионов в России станет меньше
•
Выпускникам оставят только два предмета ЕГЭ
•
Еще больше бесплатного: Ростелеком дарит фильмы и ТВ-каналы
Подробности
•
Тестирование начинается: почему важно «измерять» антитела к COVID-19
•
Климатический рай в Сибири: метеоролог о глобальном потеплении
•
Социолог описал сословия современной России
•
Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов
Как это работает
•
Солнечный и тепловой удар: отличия и первая помощь
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Расход и химия: вся правда о средствах для мытья посуды
•
Сплошные вырезы: что модно на пляже в 2020 году?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Тестирование начинается: почему важно «измерять» антитела к COVID-19
Сибирь 13.05.2020 22:42
Собчак сочла Барнаул худшим городом России
Сибирь 13.05.2020 19:59
Сибирские ученые создали гнущийся в холоде органический кристалл
Сибирь 13.05.2020 16:58
Треть вновь заболевших в Томской области слегли с пневмонией
Сибирь 13.05.2020 16:57
самое популярное
Подсчитана стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta
45795
Еще больше бесплатного: Ростелеком дарит фильмы и ТВ-каналы
24125
Аномальная жара придет в Новосибирск
14550
Один томич распространил коронавирус на 19 человек
4113
Обсуждение (2)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путина разозлил сбой в работе портала госуслуг
•
Регионов в России станет меньше
•
Выпускникам оставят только два предмета ЕГЭ
•
Еще больше бесплатного: Ростелеком дарит фильмы и ТВ-каналы
Подробности
•
Тестирование начинается: почему важно «измерять» антитела к COVID-19
•
Климатический рай в Сибири: метеоролог о глобальном потеплении
•
Социолог описал сословия современной России
•
Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Викторина для геймеров: дарим игровые привилегии Wargaming
•
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
•
Кадры войны: фильмы, которые расскажут историю Победы
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Lava Lava

Что-бы жить как в Америке нужно жить в Америке, хочу заметить что американская Полиция бесплатно раздает...

Иркут 69

Ожидаемый ход. Программа подсчёта голосов будет заложена заранее по каждому субьекту Поголовный одобрямс...

Иркут 69

Совершенно неправомерные изменения. В частности, под "иными действиями, позволяющие расценивать их как...

колобок11

У человека взгляд на жизнь открытый в отличие от других, и если он думает не так как партией (ЕР) написано,...

Lava Lava

Россиянам разрешат?) А разве кто-то запрещал?) Вот уж действительно, чем дальше тем страшнее ...... сроду...