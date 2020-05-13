Путина разозлил сбой в работе портала госуслуг

Президент России Владимир Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат на детей, так как портал госуслуг не справился с наплывом желающих подать заявки на выплаты на детей.

Путин 11 мая объявил о единовременных выплатах по 10 тысяч рублей на каждого ребенка возрастом до 16 лет. Уже на следующий день на портал госуслуг поступило больше миллиона заявок на помощь, в результате сервис прекратил работу.

Глава государства потребовал от чиновников не допускать подобных сбоев и соблюдать исполнительскую дисциплину. Путин подчеркнул, что все решения, которые власти планируют на отраслевых совещаниях, должны «вовремя и в полном объеме» выполняться.

«Нужно это все доводить до конца, иначе результата, который мы ожидаем, и которого люди ожидают от нас, достигнуто не будет», — сказал президент, поручив наладить работу в максимально быстрый срок.