Регионов в России станет меньше

Главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа в Нарьян-Маре подписали меморандум о намерении объединить регионы.

Ожидается, что референдум по объединению проведут до конца года. Если граждане одобрят интеграцию, то количество субъектов в России сократится, Ненецкий автономный округ полностью войдет в состав Архангельской области.

Ненецкий автономный округ является самостоятельным субъектом РФ, но одновременно с этим входит в состав Архангельской области. Население округа — всего 44 тысячи человек, тогда как в Архангельской области проживает более миллиона граждан.

В последний раз российские регионы объединялись в 2008 году. 1 марта 2008 года Читинская область и Агинский Бурятский автономный округ объединились в Забайкальский край. Референдумы в обоих регионах прошли в марте 2007 года.