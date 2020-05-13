Собчак сочла Барнаул худшим городом России

Телеведущая Ксения Собчак включила Барнаул в тройку самых ужасных, по ее мнению, городов России.

«Вот, наверное, мой топ-3 из самых ужасных городов. Вот, кстати, Барнаул, наверное, вошел бы в мою тройку, там …» – сказала она во время онлайн-эфира с Yotube-блогером Лешкой Мюцентендлером.

Блогер, который сам родился в Барнауле, но город не любит и уже высказывался о нем негативно, на эти слова телеведущей с улыбкой кивал. Например, прошлым летом на своем канале он опубликовал видеоролик под названием «Барнаул. Лучше сдохнуть чем жить здесь».

В «черный список» Собчак также попали Волгоград и Касимов Рязанской области. Лучшими она назвала Екатеринбург, Калининград и Казань. «Меня поражает, что ты отъезжаешь от Москвы на 100-200 километров и просто попадаешь в другой мир», – заявила Собчак.