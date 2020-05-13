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Россиянам разрешат голосовать дистанционно

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Разрешающий дистанционное голосование законопроект одобрен депутатами Госдумы в третьем чтении, свидетельствует трансляция на сайте нижней палаты парламента. Документ позволит голосовать на выборах и референдумах по почте или с помощью электронных сервисов.

Пока дистанционное голосование осуществлялось лишь в качестве эксперимента в Москве, разработчики документа отмечают, что для внедрения по всей территории России потребуется совершенствование процедуры сбора подписей и проверки подписных листов.

Эксперимент с электронным дистанционным голосованием был проведен в столице в 2019 году на выборах в Московскую городскую думу. Тогда голосование прошло на нескольких участках в трех избирательных округах.

ЦИК после этого признал, что провести голосование в таком формате по всей стране невозможно из-за нехватки инфраструктуры. Однако в целом результаты эксперимента с электронным голосованием назвали успешными.

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