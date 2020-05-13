Российских студентов позовут на виртуальный выпускной

Министерство науки и высшего образования проведет всероссийский выпускной для вузов онлайн, сообщил глава ведомства Валерий Фальков на заседании Всероссийского союза ректоров.

«Нельзя допустить, чтобы студенты остались без выпускного. Минобрнауки совместно с Российским союзом ректоров и президентской платформой "Россия — страна возможностей" предлагает провести впервые в этом году всероссийский выпускной силами всех вузов онлайн», — сказал министр.

Вузы перешли на дистанционный формат обучения из-за пандемии коронавирусной инфекции. По этой же причине в стране запрещены массовые мероприятия. Традиционные выпускные в результате попали под запрет.

«Мы уверены, что выпускной получится не только ярким и запоминающимся, но еще раз продемонстрирует умение вузов объединять силы», — подчеркнул Фальков.