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Обнаружен способ получить Windows 10 бесплатно

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Компания Microsoft в январе 2020 года официально прекратила поддержку операционной системы Windows 7, однако ее пользователи еще могут перейти на Windows 10 бесплатно, выяснили специалисты.

Эксперты ресурса WindowsLatest протестировали такую возможность после появления последнего крупного обновления «десятки» — Windows 10 May 2020 Update, патч начнет распространяться для рядовых пользователей в последних числах мая.

Оказалось, что пользователи действующих лицензий Windows 7 или Windows 8.1 могут перейти на Windows без стандартной платы. Скорее всего, руководство Microsoft сознательно оставило такую лазейку для обновления, чтобы подтолкнуть людей к переходу на более современную систему.

Сам метод получения бесплатной операционной системы прост. Пользователю нужно загрузить и запустить утилиту Media Creation Tool, а затем выбрать опцию с немедленным обновлением с сохранением файлов. При чистой установке метод не работает.

Для бесплатного получения «десятки» следует выбрать опцию «Обновить этот компьютер сейчас», а не «Создать установочный носитель для другого компьютера», как это предложит утилита. Через некоторое время операционная система бесплатно обновится до Windows 10.

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колобок11

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Ну ну! а через неделю у них заболеет силуанов или лавров! вот увидите! Это сказочка всемирного масштаба...

Ballazan

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Иркут 69

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Интересно, если у нас заразился и Песков и Мишустин, и другие члены правительства, то получается, процент...