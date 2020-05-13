Российским полицейским расширят права

Правительственный законопроект, расширяющий права полицейских, внесен в Госдуму. Документ разрешит правоохранителям вскрывать автомобили, проникать в помещения граждан, оцеплять жилые дома, ограждать места проведения массовых мероприятий.

Разработчики документа предлагают существенно расширить права полицейских. Если законопроект утвердят, они смогут:

обозначать места преступлений «доступными средствами, в том числе визуальными»;

блокировать территории, жилые помещения, строения и другие объекты;

входить или проникать на земельные участки, в жилые дома и другие помещения граждан;

вскрывать автомобили и проникать в них для спасения жизни граждан, обеспечения их безопасности;

применить оружие не только в уже предусмотренных случаях, но и если преступник совершил «иные действия, позволяющие расценивать их как угрозу нападения. Сейчас такое право действует, если при задержании злоумышленник сам достал оружие, приблизился к сотруднику, сократив указанное последним расстояние, или прикоснулся к его огнестрельному оружию;

предлагается установить, что полицейский «не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию».

Инициатором поправок стал МВД России, специалисты ведомства полагают, что назрела необходимость изменений закона «О полиции», так как некоторые полномочия сотрудников в нем не прописаны, но активно применяются на практике.