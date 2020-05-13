Стреляющий щит для спецназа разработали в России

«НИИ Прикладной химии» проводит испытания стреляющего щита «Легион» в интересах одной из российских силовых структур, сообщил заместитель управляющего директора НИИПХ Артем Муранов.

«Есть типовое изделие [щит "Легион"], которое мы разработали, которое поставляется на экспорт. В интересах внутреннего заказчика сейчас проводим комплекс испытаний. В зависимости от пожеланий заказчика, по результатам испытаний, при необходимости, можем доработать его», — сообщил ТАСС Муранов.

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Он добавил, что стреляющий щит заинтересовал заказчиков в США и Юго-Восточной Азии. «Мы его [щит "Легион"] представляли на "Армии-2019", на "Интерполитехе", и на международных выставках, уже предлагаем на мировом рынке. Уже есть экспортные заявки на этот щит, в основном из Юго-Восточной Азии. Из США также проявляют к нему интерес», — сказал Муранов.

Щит «Легион» был разработан на основе технологий огнестрельного пистолета ограниченного поражения «Оса» — в него встроен модуль с кассетой на 12 патронов нелетального действия.

«На рукоятке имеется тумблер. Сотрудник правоохранительных органов может и защищать себя, и вести активную оборону в случае неблагоприятной оперативной обстановки. Там также идут патроны травматического, раздражающего, светозвукового действия — тумблер позволяет выбрать тип применяемого патрона», — напомнил собеседник.