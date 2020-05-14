Фильм дня: «Крамер против Крамера»

Трогательный фильм «Крамер против Крамера», отразивший сдвиг взглядов на отцовство и материнство, во многом стал так хорош благодаря сплошной импровизации актеров Дастина Хоффмана и юного Джастина Генри.

США, 1979 год, режиссер Роберт Бентон, 16+

В главных ролях: Дастин Хоффман, Мэрил Стрип, Джастин Генри

В основе сюжета лежит непростой вопрос: кто в жизни ребенка важнее — мать или отец. Главная героиня Джоанна Крамер уходит от мужа, чтобы обрести себя. Она оставляет шестилетнего сына, которого очень любит, с отцом Тедом Крамером и переезжает в другой город. Вечно занятому работой папе приходится заменять малышу обоих родителей, пока через 1,5 года не возвращается Джоанна.

Особую привлекательность фильм обрел за счет эмоциональной включенности в проект самих актеров. Дастин Хоффман на момент съемок пережил развод, привнеся в образ своего персонажа личный опыт.

Хоффман очень много времени проводил за репетициями с маленьким Джастином Генри (на момент съемок ему было семь лет). Плодотворная работа привела к тому, что парочка начала активно импровизировать на съемочной площадке. В итоге многие «случайные» сцены вошли в фильм и сделали его более живым. Среди таких — сцена со ссорой из-за мороженого.

Свой вклад внесла в картину и Мэрил Стрип. Она отказалась использовать речь для суда, написанную сценаристом, придумав свой монолог самостоятельно.



«Крамер против Крамера» отразил культурный сдвиг, произошедший в общественном мнении в 1970-е годы, когда идеи «отцовства» и «материнства» поменялись местами. В фильме важно наличие двух равноценных точек зрения — матери Джоанны и отца Теда. Фильм высоко оценили деятели кино: картина получила пять «Оскаров», в числе которых номинация «Лучший фильм», и множество других значимых наград.