Сергей Лазарев бесплатно споет для зрителей Wink

Онлайн-концерт Сергея Лазарева пройдет на видеосервисе Wink 15 мая, артист исполнит свои хиты и новинки, а также ответит на вопросы зрителей.

«Я очень скучаю по встречам со зрителями, по атмосфере живых концертов, когда идет мощный обмен энергетикой. К сожалению, на самом интересном месте пришлось приостановить большие гастроли шоу "N-Tour". <…> Делитесь своими эмоциями в социальных сетях, так я буду чувствовать за камерой ваше живое присутствие» — рассказал Лазарев о предстоящем концерте.

Концерт Сергея Лазарева пройдет в прямом эфире на телеканале «Всё ТВ» видеосервиса Wink 15 мая, начало в 20.00 по московскому времени. Во время концерта Сергей Лазарев ответит на вопросы телезрителей. Задать их можно в официальном аккаунте «Ростелекома»в Instagram в комментариях к анонсу концерта. Самые интересные вопросы прозвучат во время прямой трансляции.

Концерт Сергея Лазарева будет доступен в прямом эфире на телеканале «Всё ТВ» видеосервиса Wink бесплатно и без регистрации. Позднее будет доступна запись выступления.