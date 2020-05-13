ЕГЭ перенесли на более поздний срок

Минпросвещения России решило перенести ЕГЭ на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. Дата проведения экзаменов уточняется, сообщает пресс-служба министерства.

При этом государственные экзамены будут проводить только для тех, кто намерен поступать в вуз, уточняет ведомство. Остальным школьникам выставят оценки в аттестат на основании итогов года.

Ранее стало известно, что правительство обсуждает сценарий переноса ЕГЭ на вторую половину лета. В этом случае начало учебного года в вузах может быть отложено на 1 октября, отмечали эксперты.

В этом году ЕГЭ должен был пройти в три этапа: досрочный — с 20 марта по 13 апреля, основной — с 25 мая по 29 июня и дополнительный этап — с 4 сентября по 22 сентября. Затем сроки сдвинули, планировалось, что экзамены начнутся 8 июня.