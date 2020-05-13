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Врач предрек волну алкоголизма после изоляции

Источник:
РИА Новости
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Фото: © pixabay.com

Одна часть россиян после долгой изоляции усилит заботу о своем здоровье и безопасности, другая — столкнется алкогольной и интернет-зависимостью, считает доктор медицинских наук, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН по науке Юрий Бубеев.

Институт занимается медицинским обеспечением космонавтов и проведением экспериментов в интересах пилотируемой космонавтики. Среди них, например, эксперименты по изоляции, такие как «Марс-500», в рамках которого шесть человек в течение 520 суток имитировали полет на Марс и обратно.

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«По опыту наших экспериментов, когда мы проводили тонкие исследования психики участников, после года-полутора лет в изоляции отмечался рост значимости ценности жизни, заботы о здоровье и безопасности, то есть люди становились более осторожными и осмотрительными, но в то же время возникало бессознательное стремление к аддиктивному поведению, то есть появлялась угроза усиления алкоголизации», — сказал Бубеев в интервью РИА Новости.

По его словам, это видно на примере «хорошо подготовленных, специально отобранных для экспериментов людей, а если взять обычных граждан, то после выхода из самоизоляции следует ожидать волну алкоголизации. К этому нужно готовиться».

Ученый полагает, что у значительного числа граждан, коротавших дни за компьютерными играми и соцсетями, может возникнуть компьютерная зависимость и возвращение в реальный мир может стать для них проблемой.

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