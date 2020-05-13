Треть вновь заболевших в Томской области слегли с пневмонией

Еще 17 человек в Томской области заразились коронавирусом, пятеро человек госпитализировали с пневмонией, сообщила в среду пресс-служба регионального Депздрава.

Из 17 заболевших 13 человек госпитализировали, у пяти из них диагностирована пневмония, остальные с признаками ОРВИ. Еще четыре человека переносят COVID-19 бессимптомно и находятся дома под медицинским наблюдением.

«Источники инфицирования прежние — контакты с ранее заболевшими через домашний очаг, общение с близкими и друзьями, через медицинское учреждение (клиника НИИ)», — говорится в сообщении Депздрава.

С начала эпидемии в Томской области, по данным на 13 мая, зарегистрировано 311 случаев заражения коронавирусом: 235 пациента находятся на лечении, 72 человека выздоровели, четверо умерли.