Выступление Little Big попало в спецвыпуск Евровидения-2020

Организаторы Евровидения выпустили первый спецвыпуск, посвященный шоу, которое отменили из-за коронавируса. В выпуск попало выступление группы Little Big с песней «Uno».

Спецвыпуск включает в себя выступления всех участников первого полуфинала. В рамках конкурса первый отбор должен был пройти 12 мая. В этот же день организаторы опубликовали видео, где представили каждого участника.

Выступление Little Big в ролике транслируется с 26 минуты 13 секунды. Также в спецвыпуск вошли выступления Украины, Норвегии, Кипра, Хорватии, Азербайджана, Мальты, Израиля, Румынии, Бельгии и других.

14 мая на официальном YouTube-канале Евровидения появится второй спецвыпуск шоу, а 16 мая состоится большой концерт, посвященный музыкальному конкурсу «Европа зажигает огни». Концерт также покажет Первый канал.