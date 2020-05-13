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Выступление Little Big попало в спецвыпуск Евровидения-2020

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Организаторы Евровидения выпустили первый спецвыпуск, посвященный шоу, которое отменили из-за коронавируса. В выпуск попало выступление группы Little Big с песней «Uno».

Спецвыпуск включает в себя выступления всех участников первого полуфинала. В рамках конкурса первый отбор должен был пройти 12 мая. В этот же день организаторы опубликовали видео, где представили каждого участника.

Выступление Little Big в ролике транслируется с 26 минуты 13 секунды. Также в спецвыпуск вошли выступления Украины, Норвегии, Кипра, Хорватии, Азербайджана, Мальты, Израиля, Румынии, Бельгии и других.

14 мая на официальном YouTube-канале Евровидения появится второй спецвыпуск шоу, а 16 мая состоится большой концерт, посвященный музыкальному конкурсу «Европа зажигает огни». Концерт также покажет Первый канал.

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