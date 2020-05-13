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Более половины россиян откажутся от отпуска летом

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Менее половины россиян (41%) готовы летом уйти в отпуск, остальные либо вовсе не планируют отдыхать, либо в настоящее время не работают и планируют летние месяцы посвятить поиску работы, говорится в исследования банка «Открытие».

В ходе исследования банк опросил по репрезентативной выборке одну тысячу россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.

«Треть жителей нашей страны не планируют отдыхать этим летом, 13% не работают и сейчас, а еще 7% намерены посвятить это время поиску работы», — приводит РИА Новости результаты исследования. Отмечается, что еще 7% респондентов пока не определились с планами на лето.

При этом, по данным исследования банка, только 26% россиян обязательно будут брать летний отпуск в 2020 году, а еще 15% готовы отправиться отдыхать, только если откроют границы.

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Из тех, кто планирует летний отпуск, 19% опрошенных намерены провести его дома, а 18% россиян хотят отправиться отдыхать на дачу. Поездку внутри России готовы совершить 22% респондентов, отправиться за границу — 14% россиян. При этом 27% жителей страны пока не знают, где проведут отпуск.

Около 27% опрошенных заявили, что в принципе опасаются дальних поездок после карантина, а 8% респондентов не готовы ездить за границу как минимум год после окончания пандемии из страха. В свою очередь, 27% россиян готовы отправиться в дальнее путешествие при первой же возможности. У 13% респондентов из тех, кто в принципе готов брать отпуск, нет денег на заграничные поездки.

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Топ комментариев

колобок11

Надеюсь он заблаговременно пожал руки в кремле и почихал на всех.

Partizan1996

Хорошая новость.👍 Хоть короновирус поможет россиянам сменить нашего президента.

1voland1

Ну ну! а через неделю у них заболеет силуанов или лавров! вот увидите! Это сказочка всемирного масштаба...

Ballazan

Срочно, лучших врачей ему! Малахова и Малышеву...

Иркут 69

Невелика потеря. Страна от этого ничего не потеряет... Разумеется, если это правда.